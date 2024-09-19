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Ciro Immobile ve Danielle Santarelli'ye "Akdeniz Mükemmeliyet ödülü" verilecek

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#Danielle Santarelli
Ciro Immobile ve Danielle Santarelliye Akdeniz Mükemmeliyet ödülü verilecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 12:34

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Danielle Santarelli ile Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, İtalya'da düzenlenecek olan Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde "Mükemmeliyet ödülü" almaya hak kazandı.

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İtalya’nın başkenti Roma’da 21 Ekim tarihinde yapılacak olan Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni için geri sayım sürüyor.

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen törenin hazırlıkları için tüm ekip ve jüri heyeti çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar neticesinde onur konuğu olarak davet edilerek 'mükemmeliyet ödülü' takdim edilecek isimler de netlik kazanıyor.

Akdeniz Gazeteciler Derneği’nin projesi olan ödül töreni, yaptıkları işlerle uluslararası alanda başarılı olan, barışa, dostluğa, kültüre, sanata ve spora katkıda bulunan, alanının en prestijli isimlerini taçlandıracak.

İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) ve Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) katkılarıyla düzenlenen tören Roma’nın simge yapılarından biri olan Palazzo Valentini yani Valentini Sarayı'nda yapılacak.

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Bu sezon Beşiktaş'ta transfer olan İtalyan futbolcu Ciro Immobile Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'nin yıldız futbolcusu olacak. Immobile mükemmeliyet ödülünün sahibi olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Danielle Santarelli de ülkesi İtalya’da uluslararası mükemmeliyet ödülünü alacak isimlerden biri.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de uluslararası törenin onur konuğu olarak davet edildi ve ödül alacak isimlerden.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, törene onur konuğu olarak davet edilen ve mükemmeliyet ödülü alacak özel isimler arasında bulunuyor.

İki yıldır İtalya Spor Bakanı olarak görev yapan Andrea Abodi de jüri heyeti tarafından özel ödüle layık görüldü.

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#Danielle Santarelli

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