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Ciro Immobile: 'Türkiye sonrası kesin değil'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Immobile#Türkiye
Ciro Immobile: Türkiye sonrası kesin değil
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 18:48

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, İtalya basınına konuştu.

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Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Ciro Immobile'nin açıklamaları;

Arabistan'dan da teklifler aldım ama bunları değerlendirmedim. Günde iki antrenman yapıyorum ve hala çok şey verebileceğimi düşünüyorum. Geride kalmamak için genç oyuncuların verilerini takip ediyorum. Bu spora hala bir şeyler verebilmek için fiziksel olarak iyi olmak istiyorum.

BÜYÜK BİR FİNAL ÜZERİNE ÇALIŞIYORUM

Türkiye'den sonra futbolu bırakıp bırakmayacağım kesin değil. Aslında başka bir yerde büyük bir final üzerinde çalışıyorum.

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#Beşiktaş#Immobile#Türkiye

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