Ciro Immobile: Orada topa dokundum, galibiyet golü benim

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Derbi maçta Beşiktaş’ı galibiyete taşıyan gol, Alex Oxlade-Chamberlain’in ortasında geldi. Bu pozisyonda Ciro İmmobile’nin topu dokunup dokunmadığı kamera görüntülerinden bile anlaşılamadı. İmmobile, maç sonrası konuyla ilgili soru üzerine, “Ben topa dokunmak istedim ama önemli olan goldü zaten. Topa dokundum, gol benim golüm” dedi. Derbide kazanılan 3 puanın önemi değinen golcü futbolcu, “Buna ihtiyacımız vardı. Son 1 ay çok puan kaybettik. Bu derbi çok önemliydi. Kendimize gelmek için bu galibiyet çok kritikti” ifadelerini kullandı. Mücadele hakkında konuşan İtalyan yıldız “Maçtan önce baskı vardı. Her şeyden çok kazanmak istiyorduk. Sezona yaptığımız iyi başlangıçtan sonra peş peşe kaybettiğimiz maçlar oldu. İlerisi için keyif alacağımız bir derbi galibiyeti elde ettik” diye konuştu.