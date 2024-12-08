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Ciro Immobile: Orada topa dokundum, galibiyet golü benim

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Derbi
Ciro Immobile: Orada topa dokundum, galibiyet golü benim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 07:00

Alex Oxlade-Chamberlain’in ortasıyla gelen golde topa son dokunan futbolcunun kendisi olduğunu ifade eden Ciro İmmobile, galibiyet için, “Kendimize gelmek için çok önemliydi” dedi.

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Derbi maçta Beşiktaş’ı galibiyete taşıyan gol, Alex Oxlade-Chamberlain’in ortasında geldi. Bu pozisyonda Ciro İmmobile’nin topu dokunup dokunmadığı kamera görüntülerinden bile anlaşılamadı. İmmobile, maç sonrası konuyla ilgili soru üzerine, “Ben topa dokunmak istedim ama önemli olan goldü zaten. Topa dokundum, gol benim golüm” dedi. Derbide kazanılan 3 puanın önemi değinen golcü futbolcu, “Buna ihtiyacımız vardı. Son 1 ay çok puan kaybettik. Bu derbi çok önemliydi. Kendimize gelmek için bu galibiyet çok kritikti” ifadelerini kullandı. Mücadele hakkında konuşan İtalyan yıldız “Maçtan önce baskı vardı. Her şeyden çok kazanmak istiyorduk. Sezona yaptığımız iyi başlangıçtan sonra peş peşe kaybettiğimiz maçlar oldu. İlerisi için keyif alacağımız bir derbi galibiyeti elde ettik” diye konuştu.

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Derbi

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