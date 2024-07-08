Ciro İmmobile kimdir, nereli, kaç yaşında? İmmobile hangi takımlarda oynadı?

Haberin Devamı

Ciro Immobile, kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Kariyerine Juventus'ta başlayan Immobile, çeşitli Avrupa kulüplerinde oynadıktan sonra Lazio'da başarılı bir kariyer sürdürmektedir. Peki, Ciro Immobile kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

CİRO IMMOBİLE KİMDİR?

Ciro Immobile, 20 Şubat 1990 tarihinde İtalya'nın Torre Annunziata şehrinde doğmuştur. Futbol kariyerine Juventus'un altyapısında başlayan Immobile, burada yeteneklerini geliştirerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Profesyonel kariyerine Juventus'ta adım atan Immobile, çeşitli kulüplerde kiralık olarak oynadıktan sonra farklı Avrupa kulüplerine transfer olmuştur.

Haberin Devamı

CİRO IMMOBİLE KARİYERİ

Ciro Immobile'nin kariyeri, Juventus altyapısında başlamıştır. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Immobile, sırasıyla Siena, Grosseto ve Pescara gibi kulüplerde kiralık olarak forma giymiştir. Pescara'da geçirdiği başarılı sezonun ardından Genoa'ya transfer olan Immobile, daha sonra Torino, Borussia Dortmund, Sevilla ve Lazio gibi önemli kulüplerde oynamıştır. Lazio'da geçirdiği süre boyunca Serie A'nın en önemli golcülerinden biri haline gelen Immobile, 2020 yılında Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştır. İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen Immobile, uluslararası alanda da önemli başarılara imza atmıştır.