Ciro Immobile: Karmaşık bir durumdayız ve ihtiyacımız vardı

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Beşiktaş'ta son iki maçında fileleri havalandıramayan Ciro İmmobile, Bodrum karşısında hasretini bitirdi. Süper Lig’deki gol sayısını 10’a yükselten siyah beyazlı takımın tecrübeli golcüsü maçtan sonra yaptığı açıklamada bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeye ihtiyacımız var. Fiziksel olarak iyi bir maç çıkardık, ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bunu başaramadık” ifadelerini kullandı.