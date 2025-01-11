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Ciro Immobile: Karmaşık bir durumdayız ve ihtiyacımız vardı

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#Bodrum Fk
Ciro Immobile: Karmaşık bir durumdayız ve ihtiyacımız vardı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 22:59

Beşiktaş'ta bu sezon 10. kez fileleri havalandıran Ciro Immobile, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü, “Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeye ihtiyacımız var” dedi.

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Beşiktaş'ta son iki maçında fileleri havalandıramayan Ciro İmmobile, Bodrum karşısında hasretini bitirdi. Süper Lig’deki gol sayısını 10’a yükselten siyah beyazlı takımın tecrübeli golcüsü maçtan sonra yaptığı açıklamada bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeye ihtiyacımız var. Fiziksel olarak iyi bir maç çıkardık, ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bunu başaramadık” ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#Bodrum Fk

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