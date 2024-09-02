Ciro Immobile, İstanbul’daki maçlarda affetmiyor! Gedson sezon başında kariyer rekorunu kırdı

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Beşiktaş ’ın bu sezon kadrosuna kattığı Ciro İmmobile atmaya devam ediyor. Siyah beyazlı takımdaki ilk resmi maçı olan Süper Kupa finalinde Galatasaray’a karşı 2 golle startı veren İtalyan golcü, ligdeki 4-2’lik Antalyaspor ve Avrupa Ligi play-off turundaki 5-1’lik Lugano maçlarında da yine ikişer gol attı. Bu üç maçta da takımının ilk golünü atan İmmobile dün de perdeyi açan isim oldu. Ligdeki 3. golünü atan tecrübeli oyuncu toplamda ise 6 maçta 7 gole ulaşırken tüm gollerini İstanbul’da oynanan maçlarda kaydetti.

79. PENALTI GOLÜNÜ ATTI

Sivas karşısında penaltıyı gole çeviren İmmobile, Süper Kupa maçında da yine Galatasaray’a bir penaltı golü atmıştı. Kariyerinde 95 kez beyaz noktaya gelen Beşiktaşlı oyuncu, Sivas karşısında 79. penaltı golünü atarken, 16 atıştan ise

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GEDSON'DAN REKOR

Beşiktaş’ta Gedson Fernandes, teknik direktör Van Bronckhorst ile çok farklı bir kimliğe büründü. Portekizli futbolcu henüz sezonun başı olmasına rağmen resmi maçlarda 4. golünü attı. Daha önce bir sezonda en fazla 3 gol atan Gedson, bu sezon açılışı İsviçre’de oynanan maçta Lugano’yla 2 gol atarak yaparken, İstanbul’daki rövanşta da 1 gol atarak 3 gole ulaşmıştı.

Maç sonu çok mutlu olduğunu belirten Gedson, şunları söyledi: “Biraz zor maçtı, hedefimiz olan 3 puanı aldık. İstediğimizi aldık. Şimdi milli maç arası var. Bu galibiyeti kutlayıp dinlenme zamanı şimdi... Gol attığım için her oyuncu gibi mutluyum. Önemli olan nokta, defansif olarak da iyi olmamız. Az gol yediğimiz zaman, hücumda her şeyi yapabilecek iyi oyunculara sahibiz. Önemli olan kazanmak ve takım olarak iyi oynamak.”