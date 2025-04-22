Ciro Immobile ile gemiler yakılıyor!

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Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı’nın canlı yayındaki “Aboubakar’a 4.6 milyon Euro verir, Ciro İmmobile’yi almazdım. Gelecek sezon takımdan ayrılacağını inanıyorum. İmmobile gelecek yılın parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil” açıklamaların ardından sular durulmuyor.

Başkanın bu sözlerinin ardından İmmobile önce sosyal medya hesabından “Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Geçen temmuz, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul’a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek” açıklamasını yaptı.

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35 yaşındaki golcü yedek başladığı Göztepe maçında süre alamazken daha sonra yine sosyal medya hesabından Altın Ayakkabı ödülü ile fotoğrafını paylaşırken “Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı” demişti.

iMMOBiLE’NiN 2 YILLIK MALiYETi 21 MiLYON

Beşiktaş Başkanı Adalı’nın maliyetini “Yıllık net maaşı 6 milyon Euro. Yüzde 40 vergisi var 2.5 milyon Euro, etti 8.5 milyon Euro. 2 milyon Euro da imza parası var, etti 10.5 milyon Euro” sözleriyle ifade ettiği İtalyan golcünün 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Eğer İmmobile ayrılmak istemezse Beşiktaş önümüzdeki sezonda da bu rakamı karşılamak zorunda kalacak. Böylece 2 yıllık maliyet 21 milyon Euro olacak.