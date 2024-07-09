Ciro Immobile, Beşiktaş'a gelmek için ısrarcı! Sağlık kontrolüne girmedi...

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Transfer döneminin başında Gabriel Paulista ve Rafa Silva’yı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, santrfor mevkiine de İtalya’nın dünyaca ünlü golcüsü Ciro Immobile’yi transfer etmek istiyor.

LAZIO'NUN İNADINI KIRMAK İÇİN ÇABA

Oyuncu ile her konuda anlaşan Beşiktaş Yönetimi, Lazio’nun bonservis inadını kırmaya çalışıyor.

Bugün Lazio’ya yeni bir teklif sunan siyah-beyazlılar kulüp başkanı Claudio Lotito’nun onay vermesi halinde sözleşme imzalamak için oyuncuyu Türkiye’ye çağıracak.

BEŞİKTAŞ İÇİN SAĞLIK KONTROLÜNE GİRMEDİ

İtalyan basınına göre Immobile, Beşiktaş’a gelmek için çok ısrarcı ve bugün yapılan sağlık kontrolüne de katılmadı.

Geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 11 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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