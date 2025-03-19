Ciro Immobile: 'Beşiktaş beni yıldız gibi hissettiriyor!'

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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Ciro İmmobile, ülkesinin önde gelen gazetelerinden La Repubblica’ya açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü “Dortmund ve Sevilla’daki dönemlerime göre şu an daha farklı bir deneyimim var, hemen uyum sağladım. Türk halkının karşılaması çok özeldi. Kulübümde beni bir yıldız gibi hissettiriyorlar, detaylara gösterilen özen harika. Türkiye’deki büyük kulüpler sadece burada değil, Avrupa’da da kazanmak için hiçbir masraftan kaçınmıyor” dedi.

FUTBOL OKULUMDA 300 ÖĞRENCİ VAR

Yıldız futbolcu “Sezona güçlü girmiştim ama bir sakatlık beni geri bıraktı. Fiziksel ve zihinsel bir düşüş yaşadım çünkü goller gelmiyordu. Türkiye’de bile baskı var ve taraftarlar çok şey bekliyor. Son birkaç haftada formumu ve gollerimi geri kazandım” ifadelerini kullandı. Büyüdüğü yer olan Torre Annunziata’da bir futbol okulu olduğunu belirten siyah beyazlı oyuncu “Çok sayıda yetenekli genç kız ve erkek var. Kendilerini evlerine, cep telefonlarına ve PlayStation’lara kilitlemelerini ya da daha kötüsü yanlış yola sapmalarını istemiyorum. Şu anda 300 kadar çocuğumuz var.”

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BURAYA GELMEMDE MERTENS ETKiLi OLDU

Süper Lig'de İtalya’dan tanıdığı çok sayıda isim olduğunu belirten İmmobile şunları söyledi: “Dries Mertens burayı seçmemde belirleyici oldu. Ondan Beşiktaş’a transfer olmak için birçok tavsiye aldım. Muslera yıllar önce İstanbul’a taşındı, burası artık onun evi. Morata’dan sık sık haber alıyorum, İcardi ile uzun zamandır görüşüyoruz. Takımımda eski İnter’li Joao Mario var ve yakın zamanda Cremonese’de oynayan Okereke ile de tanıştım.”

Immobile'nin Beşiktaş karnesi;

Maç: 33

İlk 11: 29

Süre: 2382

Gol: 15

Asist: 3

Sarı kart: 7