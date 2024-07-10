Ciro Immobile adım adım Beşiktaş'a! İtalyanlar sözleşme detaylarını duyurdu

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Beşiktaş, Ciro Immobile transferini bitiriyor. Fabrizio Romano, İtalyan yıldızla anlaşan Beşiktaş'ın Lazio ile de anlaşma sağladığını ve kontrat hazırlama aşamasına geçildiğini yazdı.

Sky Italia ise transferin tamamlanmak üzere olduğunu, 8 yıldır forma giydiği Lazio'ya veda etmeye hazırlanan Immobile'nin Beşiktaş'tan gelen yıllık 3 milyon euroluk teklifi kabul ettiğini ifade etti.

34 yaşındaki golcü futbolcu, Beşiktaş'a 2 yıllık imza atacak. Transferin kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü bu maçlarda 1 asist kaydetti. Lazio'ya 2016/17 sezonunda imza atan Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını giydi.

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