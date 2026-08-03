Çipli top 2. yarı sahada!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda da kullanılan ‘Çipli Top Teknolojisi’nin Süper Lig’de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Otyakmaz “Bu sene FIFA Dünya Kupası’nda olan bütün yenilikleri Süper Lig’imize diğer federasyonlara da örnek olması amacıyla biz de gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yeniliklerden biri de çipli top teknolojisi. İnşallah ocak-şubat aylarında, ligin 2. yarısıyla birlikte çipli topu kullanmak istiyoruz. Ayrıca futbolcuların ağzını kapatıp konuşmasını da IFAB’ın kararı doğrultusunda ilk etapta sarı kart şeklinde uygulayacağız. Aksi gösterilecek başka görüntüler ve kırmızı kartlık durumlar hariç” dedi.

ÇİPLİ TOP NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

Topun tam merkezinde, IMU (Inertial Measurement Unit - Ataletsel Ölçüm Birimi) adı verilen küçük bir sensör bulunur

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Topun içindeki sensör, saniyede tam 500 kez veri göndererek topa tam olarak hangi milisaniyede dokunulduğunu (ayakla vurulduğu anı) tespit eder. Stat kameralarından gelen oyuncu takip verileriyle bu an birleştirilerek ofsayt çizgisi hatasız bir şekilde çizilir.

Topun kale çizgisini tamamen geçip geçmediğini milimetrik olarak ölçer ve top çizgiyi geçtiği anda da hakemin kolundaki saate doğrudan “Gol” uyarısı gönderir.

Elle oynama, topa son dokunan oyuncu veya ofsayt anındaki pasın atılma anı gibi gözle ya da kamerayla yakalanması zor durumları kesinleştirir.

VAR İNCELEMELERİNİN SÜRESİ KISALACAK

VAR (Video Yardımcı Hakem) incelemelerinin süresini ciddi oranda kısaltır.

Topun hızı, falso ve katettiği mesafe gibi yayıncı kuruluşlar ile teknik ekipler için değerli olan istatistiksel verileri anlık olarak sağlar.

Toplar, müsabakalardan önce özel standlarında kablosuz (endüktif) şarj edilir.

Tam şarj ile aktif kullanımda 6 saate kadar, bekleme modunda ise günlerce dayanan bir batarya kapasitesine sahiptir. Oyuncular sahada oynarken pilin bittiğini veya topun ağırlaştığını kesinlikle hissetmezler

Oyun esnasında topun içindeki sistemin arızalanması durumunda FİFA, kararların doğru bir şekilde verilebilmesini sağlamak için geleneksel VAR yöntemleri ve kamera tabanlı takip de dahil olmak üzere yedek protokollere sahiptir.