Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası koronavirüs sebebiyle 2023'e ertelendi

Dünya Atletizm Birliği, Kovid-19 salgını sebebiyle 2020'den 2021'e ertelenen Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın tarihinin bir kez daha değiştirildiğini duyurdu.



Şampiyonanın daha önce planlandığı gibi Nanjing kentinde 2023 yılının mart ayında düzenleneceği belirtildi.