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GeriDiğer Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası koronavirüs sebebiyle 2023'e ertelendi
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Haber Giriş: 10.12.2020 - 13:21 | Son Güncelleme:

Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası koronavirüs sebebiyle 2023'e ertelendi

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Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası koronavirüs sebebiyle 2023'e ertelendi
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Çin'in Nanjing kentinde gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2023'e ertelendi.

Dünya Atletizm Birliği, Kovid-19 salgını sebebiyle 2020'den 2021'e ertelenen Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın tarihinin bir kez daha değiştirildiğini duyurdu.

Şampiyonanın daha önce planlandığı gibi Nanjing kentinde 2023 yılının mart ayında düzenleneceği belirtildi.

Çindeki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası koronavirüs sebebiyle 2023e ertelendi

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