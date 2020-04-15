Çin'de skandal görüntü! Arabasının plakasını değiştiren futbolcu Yu Hanchao'nun sözleşmesi feshedildi

Spor Arena Dış Haber | Guangzhou şehrinde gündüz vakti lüks arabasının önünde plakasında yer alan E harfini F'ye çevirdiği görülen 33 yaşındaki futbolcu Yu Hanchao, polis tarafından gözaltına alındı. Çin Milli Takımı'nda da forma giyen Hanchao'ya 15 gün hapis ve yaklaşık 5 bin TL para cezası verildi.

Bu gelişmenin üzerine Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou Evergrande, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini, kulüp disiplin kurallarını çiğnediği için feshetti.

Yu Hanchao'nu plakasını değiştirme sebebi ise arabasının Liaoning kentine kayıtlı olması. Guangzhou'daki trafik kurallarına göre aynı araç 4 gün art arda şehir trafiğinde görülemez. Guangzhou ile Liaoning şehirlerinin arasında 2 bin 700 kilometre uzaklık bulunuyor.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!