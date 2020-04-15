MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÇin'de skandal görüntü! Arabasının plakasını değiştiren futbolcu Yu Hanchao'nun sözleşmesi feshedildi
GeriFutbol Çin'de skandal görüntü! Arabasının plakasını değiştiren futbolcu Yu Hanchao'nun sözleşmesi feshedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 15.04.2020 - 13:17,Son Güncelleme:

Çin'de skandal görüntü! Arabasının plakasını değiştiren futbolcu Yu Hanchao'nun sözleşmesi feshedildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'de skandal görüntü! Arabasının plakasını değiştiren futbolcu Yu Hanchao'nun sözleşmesi feshedildi
Abone Olgoogle-news

Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'de forma giyen futbolcu Yu Hanchao, arabasının plakasını değiştirdiği için hem adli ceza aldı hem de takımından gönderildi.

Spor Arena Dış Haber | Guangzhou şehrinde gündüz vakti lüks arabasının önünde plakasında yer alan E harfini F'ye çevirdiği görülen 33 yaşındaki futbolcu Yu Hanchao, polis tarafından gözaltına alındı. Çin Milli Takımı'nda da forma giyen Hanchao'ya 15 gün hapis ve yaklaşık 5 bin TL para cezası verildi.

Bu gelişmenin üzerine Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou Evergrande, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini, kulüp disiplin kurallarını çiğnediği için feshetti.

Yu Hanchao'nu plakasını değiştirme sebebi ise arabasının Liaoning kentine kayıtlı olması. Guangzhou'daki trafik kurallarına göre aynı araç 4 gün art arda şehir trafiğinde görülemez. Guangzhou ile Liaoning şehirlerinin arasında 2 bin 700 kilometre uzaklık bulunuyor.

Çinde skandal görüntü Arabasının plakasını değiştiren futbolcu Yu Hanchaonun sözleşmesi feshedildi

Çinde skandal görüntü Arabasının plakasını değiştiren futbolcu Yu Hanchaonun sözleşmesi feshedildi

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle