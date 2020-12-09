MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriÇin'de MSI Grafik Kartlarına Büyük Soygun
GerieSpor Çin'de MSI Grafik Kartlarına Büyük Soygun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 09.12.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

Çin'de MSI Grafik Kartlarına Büyük Soygun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'de MSI Grafik Kartlarına Büyük Soygun
Abone Olgoogle-news

Bugün erken saatlerde, Çin’deki bir MSI fabrikasına yapılan soygun ile 300.000$ değerinde RTX 3090 kartı çalındı.

Tom's Hardware’in raporladığına göre, RTX 3090 içeren 40 adet kargo kutusu, MSI fabrikasından çalındı. 200’ün üzerinde bulunması zor RTX 3090 içeren kutuların toplam ederi ise 336.000$ değerinde. Normalde 1.500$’a satılan RTX 3090 kartları, stok sıkıntısından dolayı piyasada 2.000$’a kadar kendine alıcı bulabiliyordu. 

MSI’a göre, bu işin içeriden planlanması çok olası. Fabrikanın nakliye alanındaki video kameralar ve gelen giden her kamyonun incelendiği düşünüldüğünde, en akla yatkın olan sonuç da bu. 

MSI, yaptığı açıklama ile konuyu inceleyen polislere yararlı bilgi sağlayan her bireye $100,000 Yuan (15.314 Dolar) vereceğini duyurdu. Hatta firma konu hakkında ileri gidip, bu işe karışmış kişilerin yararlı bilgi vermesi halinde affedileceğini de bildirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle