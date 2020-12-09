Çin'de MSI Grafik Kartlarına Büyük Soygun

Tom's Hardware’in raporladığına göre, RTX 3090 içeren 40 adet kargo kutusu, MSI fabrikasından çalındı. 200’ün üzerinde bulunması zor RTX 3090 içeren kutuların toplam ederi ise 336.000$ değerinde. Normalde 1.500$’a satılan RTX 3090 kartları, stok sıkıntısından dolayı piyasada 2.000$’a kadar kendine alıcı bulabiliyordu.

MSI’a göre, bu işin içeriden planlanması çok olası. Fabrikanın nakliye alanındaki video kameralar ve gelen giden her kamyonun incelendiği düşünüldüğünde, en akla yatkın olan sonuç da bu.

MSI, yaptığı açıklama ile konuyu inceleyen polislere yararlı bilgi sağlayan her bireye $100,000 Yuan (15.314 Dolar) vereceğini duyurdu. Hatta firma konu hakkında ileri gidip, bu işe karışmış kişilerin yararlı bilgi vermesi halinde affedileceğini de bildirdi.