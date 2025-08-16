×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Çin'de Dünya İnsansı Robot Oyunları, spor ve senaryo müsabakalarıyla devam etti

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Dünya İnsansı Robot Oyunları#Robot
Çinde Dünya İnsansı Robot Oyunları, spor ve senaryo müsabakalarıyla devam etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 16:41

Çin'de insansı robotların spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı, dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları (WHRG), ülkenin başkenti Pekin'de sürüyor.

Haberin Devamı

Dün başlayan oyunların ikinci gününde 100 metre ve 100 metre engelli koşu yarışları, 3'e 3 ve 5'e 5 futbol maçları, kick boks karşılaşmaları ve artistik jimnastik finalleri yapıldı.

Spor müsabakaları dışında insansı robotlar, pratik etkinliklerini sınayan senaryo müsabakalarında hünerlerini sergiledi. Robotların bir otel odasını temizlediği otel senaryosu ile reçetede yazılı ilaçları raflardan bulup topladığı hastane senaryosuna dayalı müsabakalar gerçekleştirildi.

Çinde Dünya İnsansı Robot Oyunları, spor ve senaryo müsabakalarıyla devam etti

Pekin Yerel Halk Hükümeti, Çin Medya Grubu, Dünya Robotik İşbirliği Örgütü ve RoboCup Asya-Pasifik işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, Çin dışında aralarında ABD, Almanya, Japonya ve Malezya'nın olduğu 15 ülkeden 280 ekip katılıyor.

Haberin Devamı

Oyunlarda robotik şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ve meraklıların geliştirdiği 500'den fazla insansı robot yarışıyor.

Çinde Dünya İnsansı Robot Oyunları, spor ve senaryo müsabakalarıyla devam etti

İnsansı robot teknolojisindeki ilerlemeleri pratik uygulamalarla sergilemeyi hedefleyen etkinlikte robotlar, atletizm, jimnastik, futbol ve kick boks gibi spor dallarının yanı sıra performans ve senaryo dallarında rekabet ediyor.

Performans dalında solo ve grup dans gösterileri, senaryo alanında malzeme kullanma, sınıflama, düzenleme ve temizleme hizmetleriyle ilgili müsabakalar yapılıyor.

WHRG, yarın sona erecek.

Çinde Dünya İnsansı Robot Oyunları, spor ve senaryo müsabakalarıyla devam etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Dünya İnsansı Robot Oyunları#Robot

BAKMADAN GEÇME!