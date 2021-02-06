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GeriFutbol Cincinnati, MLS'in rekor transfer ücretiyle Brenner'i kadrosuna kattı
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 06.02.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Cincinnati, MLS'in rekor transfer ücretiyle Brenner'i kadrosuna kattı

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Cincinnati, MLS'in rekor transfer ücretiyle Brenner'i kadrosuna kattı
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, Brezilya'nın Sao Paulo takımından golcü oyuncu Brenner'i transfer etti.

Sao Paulo Kulübü, 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Brenner'in rekor bonservis bedeliyle Cincinnati'ye transfer olduğunu duyurdu.

Altyapısından yetiştiği Sao Paulo'da 74 maça çıkan Brenner, 27 gol kaydetmişti.

ABD basınında yer alan haberlerde, bonuslar dahil 15 milyon dolar karşılığında gerçekleşen transferle MLS'in bonservis rekorunun egale edildiği öne sürüldü.

Daha önce Atlanta United, 2018'de Arjantin'in Independiente takımından Arjantinli kanat oyuncusu Ezequiel Barco'yu 15 milyon dolar bonservisle kadrosuna katarak MLS rekoru kırmıştı.

Cincinnati, MLSin rekor transfer ücretiyle Brenneri kadrosuna kattı

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