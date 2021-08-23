MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tenis HaberleriCincinnati Masters'ın şampiyonu Alexander Zverev!
GeriTenis Cincinnati Masters'ın şampiyonu Alexander Zverev!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tenis
Haber Giriş: 23.08.2021 - 10:57 | Son Güncelleme:

Cincinnati Masters'ın şampiyonu Alexander Zverev!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cincinnati Masters'ın şampiyonu Alexander Zverev!

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, Rus Andrey Rublev'i 2-0 yenen Alman Alexander Zverev kazandı.

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının erkekler finalinde, dünya klasmanının 4 numarası Zverev ile 7 numarası Rublev karşılaştı.

59 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Zverev, kariyerinin 5. ATP Masters şampiyonluğunu elde etti.

Boris Becker'in 1985 yılındaki şampiyonluğundan bu yana turnuvada kupayı kaldıran ilk Alman olan 24 yaşındaki tenisçi, 1996 yılında olimpiyat ve Cincinnati'yi kazanan Andre Agassi'nin başarısını tekrarladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi