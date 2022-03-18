Cinayet kurbanı kadınların adları 'mor' formada

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Sigortashop Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Adam Voleybol, 22-24 Mart tarihleri arasında katılacağı Bursa’da oynanacak play-off maçlarına, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla özel yaptırılan mor formayla çıkacak.

Konuyla ilgili olarak Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde artarak devam eden ve üzülerek takip ettiğimiz kadın cinayetlerine dikkat çekmek adına 22-23-24 Mart tarihlerinde Gaziantep’i temsilen sahaya çıkacağımız play-off maçlarında 2022 yılında yaşamları elinden alınan, hikayeleri yarım kalan, geride derin acılar bırakan Kadınlarımızın isimlerinin yazılı olduğu 'mor' formamızla sahaya çıkacağız.

Adam Voleybol Spor Kulübü olarak; kadına şiddetin (temelde her canlıya şiddetin) her türlüsünün karşısında olduğumuzun, bu konuda toplumsal duyarlılık ve bilincin geliştirilmesinde sorumluluk hissettiğimizin ve bu hususta çaba sarfedeceğimizin bilinmesini istiyor, bu tür olayların son bulmasını diliyoruz."