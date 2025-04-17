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Çin polisi Boupendza'nın ölüm nedenini açıkladı! Cinayet ya da intihar şüphesi var mı?

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#Aaron Boupendza#Çin#Süper Lig
Çin polisi Boupendzanın ölüm nedenini açıkladı Cinayet ya da intihar şüphesi var mı
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 12:33

Süper Lig'in ve Hatayspor'un eski gol kralı Aaron Boupendza'nın ölüm nedeni, Çin Polisi tarafından açıklandı.

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Türkiye dün öğlen saatlerinde Süper Lig'in eski gol kralı Gabonlu forvet oyuncusu Aaron Boupendza'nın ölüm haberiyle sarsılmıştı.

Çin'deki bir binanın 11. katından düşerek 28 yaşında hayata gözlerini yuman Hatayspor'un eski golcüsünün ölümünde ilk olarak intihar ve cinayet ihtimalleri üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Çin polisi Boupendzanın ölüm nedenini açıkladı Cinayet ya da intihar şüphesi var mı

SORUŞTURMA TAMAMLANDI: ÇİN POLİSİ 'KAZA' DEDİ!

Hangzhou Bölge Polisi, soruşturmanın tamamlandığını ve yaşanan trajedinin bir kazadan ibaret olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Nisan 2025 günü (Çin saati ile) 13:14 civarında ofisimiz, yetki alanımızdaki bir binadan birinin düştüğüne dair telefon ihbarı aldı. Polis ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etti. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti.

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Ölen kişinin Gabon vatandaşı olan 28 yaşındaki Aaron Boupendza olduğu tarafımızca doğrulandı.

Olay yerinde yapılan incelemeler ve kamera görüntülerinin izlenmesi neticesinde Boupendza'nın balkondan düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Soruşturma tamamlandı. Ceza davası açılmayacak."

Çin polisi Boupendzanın ölüm nedenini açıkladı Cinayet ya da intihar şüphesi var mı

TEK SEZONDA SÜPER LİG'E DAMGA VURMUŞTU!

2020/2021 sezonunda Türkiye'de Hatayspor forması giyen Boupendza, 36 maçta 22 gol kaydederek Süper Lig'in gol kralı olmuştu.

Boupendza, son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Zhejiang FC'nin formasını terletmişti.

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#Aaron Boupendza#Çin#Süper Lig

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