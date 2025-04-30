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Çin Milli Takımı'nın eski teknik direktörüne 20 yıl hapis cezası!

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#Çin Milli Takımı#Li Tie#Rüşvet
Çin Milli Takımının eski teknik direktörüne 20 yıl hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 14:31

Çin'de milli futbol takımının eski teknik direktörü Li Tie'ye rüşvet suçlamasıyla verilen 20 yıl hapis cezası onandı.

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Hubey Yüksek Halk Mahkemesi, Şiannig Orta Halk Mahkemesinin aralıkta verdiği hapis kararını onadığını bildirdi. Böylece Li'nin aldığı ceza kesinleşmiş oldu.

Li, Çin Milli Takımı teknik direktörü olarak görev yaptığı 2019-2021 yıllarında belirli kulüplerden bazı oyuncuları milli takıma seçme ve oynatma karşılığında 50 milyon yuan (yaklaşık 6,8 milyon dolar) rüşvet almakla suçlanmıştı.

Kendisinin de mili takım teknik direktörü olmak için 3 milyon yuan (yaklaşık 410 bin dolar) rüşvet verdiği iddia edilen Li, 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

Eski bir futbolcu olan Li, Çin'de başlayan futbol kariyerinde sonraki yıllarda İngiltere'de Everton ve Sheffield United takımlarında forma giymişti.

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2002 DÜNYA KUPASI'NDA ÇİN MİLLİ TAKIMINDA YER ALMIŞTI

Çin Milli Futbol Takımı'nda da oynayan Li, 2002'de Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen Dünya Kupası'nda takımının kadrosunda yer almıştı.

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2019 yılında teknik direktör olarak milli takımın başına getirilen Li, takımın 2022 Dünya Kupası eleme grubunda başarısız olup Katar'daki kupaya katılamamasının ardından görevden alınmıştı.

Li, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonunun spor alanında yürüttüğü yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan ilk isimlerden biri olmuştu.

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#Çin Milli Takımı#Li Tie#Rüşvet

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