MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÇin Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri hazırlıklarına başladı
GeriFutbol Çin Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri hazırlıklarına başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 23:09,Son Güncelleme:

Çin Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri hazırlıklarına başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemeleri hazırlıklarına başladı
Abone Olgoogle-news

Çin Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya elemeleri için 17 gün sürecek hazırlık kampına Şanghay'da başladı.

Global Times'ın haberine göre milli takım, kamp sürecinde Süper Lig ekiplerinden Şanghay SIPG ve Şanghay Shenhua ile hazırlık maçı da oynayacak.

Çin Milli Takımı'nın yurt dışında forma giyen tek futbolcusu Espanyollu Lei Wu'nun kampa katılmayacağı, Brezilya asıllı Çinli oyuncular Aloisio (Luo Guofu) ve Elkeson (Ai Kesen) ile İngiliz asıllı Çinli futbolcu Nico Yennaris'in (Li Ke) ise çalışmalarda yer alacağı belirtildi.

FIFA, Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve bütün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarını ertelemişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle