Çin Ligi'ne iflas ertelemesi!

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Çin futbolunda darbeler üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce Jiangsu Kulübü’nün iflasıyla başlayan süreç, Hebei ve Guangzhou Evergrande takımlarının da ekonomik krizde olduğunu açıklamasıyla birlikte büyüdü ve ülkede ligin ikinci yarısının başlama tarihi ertelendi.

Bu kulüplerin yanı sıra Chongqing ve Qingdao takımları da mali krizde. Belirsizlik sadece ligin başlamasıyla sınırlı değil, ligin tamamlanıp tamamlanmayacağı da büyük bir soru işareti.

YATIRIMCILAR ÇEKİLİNCE

Yatırımcıların ve sponsorların yavaş yavaş çekilmesiyle birlikte 6 aydan fazladır futbolculara maaşları ödenemiyor. Bu sadece Süper Lig kulüplerinin sorunu değil. Pek çok kulüp tamamen kapatılma noktasına geldi.

Pandemi sonrası dönemde yabancı futbolculara getirilen maaş sınırı dışında kulüplerin futbol dışı ticari ilişkilerinin yasaklanması birçok yıldız futbolcunun Çin’den ayrılmasına sebep oldu.