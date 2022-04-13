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Çin ekibi Shanghai Port'a karantina şoku! Şampiyonlar Ligi'nden çekildiler...

#Shanghai Port#Asya Şampiyonlar Ligi#Çin
Çin ekibi Shanghai Porta karantina şoku Şampiyonlar Liginden çekildiler...

Çin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Shanghai Port seyahat kısıtlamalarını gerekçe göstererek Asya Şampiyonlar Ligi'nden çekildi.

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Son dönemde Çin’de Covid-19 nedeniyle uygulanan karantina, ülkenin Asya Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Shanghai Port FC ekibinin başını yaktı.

Takım, şehirdeki Covid-19 salgınında uygulanan karantina sebebiyle turnuvadan çekilmek zorunda kaldı. Takımın seyahat kısıtlaması nedeniyle Tayland’da yapılacak J Grubu müsabakalarına katılamayacağı, bu yüzden turnuvada yer almayacağı belirtildi.

Shanghai Port, grupta Vissel Kobe, Kitchee ve Chiangrai United ile mücadele edecekti. Çangçun Yatai de karantina nedeniyle geçen ay turnuvadan çekilmişti.

Şandong Taishan ve Guancou FC takımları da yerel ligin bu ayın sonunda başlayacak olması dolayısıyla yıldız oyuncularının yer almadığı daha zayıf takımlarla turnuvaya katılıyor.

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#Shanghai Port#Asya Şampiyonlar Ligi#Çin

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