ÇİMSA ÇBK Mersin, Kadınlar EuroLeague'de son 16'da!

#Kadınlar Euroleague#ÇİMSA ÇBK Mersin#Rapid Bükreş
ÇİMSA ÇBK Mersin, Kadınlar EuroLeaguede son 16da
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 21:34

FIBA Kadınlar EuroLeague'de ÇİMSA ÇBK Mersin sahasında konuk ettiği Rapid Bükreş'i 95-87 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.

FIBA Kadınlar EuroLeague play-off turu ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Romanya temsilcisi Rapid Bükreş'i 95-87 yendi. ​​​​​​​

İlk maçı da kazanan Mersin ekibi, son 16 turuna yükseldi.

ÇİMSA ÇBK MERSİN: 95 - RAPİD BÜKREŞ: 87

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aleksandar Radonjic (Avusturya), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Elldin Uglari (Kosava)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 11, Juskaite 19, Geiselsoder 24 , Burke 23, Vanloo, Büşra Akbaş 8, Asena Yalçın 6, Sinem Ataş, Sventoraite 4

Rapid Bükreş: Cuic 27, Orban 8, Godri-Parau 12, Murray 15, Zivkovic 10, Ghizila 5, Bobar 10

1. Periyot: 24-27

Devre: 48-47

3. Periyot: 75-60

#Kadınlar Euroleague#ÇİMSA ÇBK Mersin#Rapid Bükreş

