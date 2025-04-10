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ÇİMSA ÇBK Mersin, EuroLeague'de üst üste 3. kez Final Four'da!

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#ÇİMSA ÇBK Mersin#Kadınlar Euroleague#Tango Bourges Basket
ÇİMSA ÇBK Mersin, EuroLeaguede üst üste 3. kez Final Fourda
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 00:24

ÇİMSA ÇBK Mersin, Kadınlar Euroleague’de Tango Bourges Basket'i 66-59 mağlup ederek adını Final Four'a yazdırdı.

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Kadınlar Euroleague’deki temsilcimiz ÇİMSA ÇBK Mersin, Zaragoza’da oynanan maçta Fransız Bourges’i 66-59 yenerek adını üst üste 3. kez Final Four’a yazdırdı.

Fenerbahçe Opet’in de mücadele edeceği Final Four maçları, 11-13 Nisan tarihlerinde, yine Zaragoza’da oynanacak.

ÇİMSA ÇBK Mersin'de Natasha Renee Howard attığı 15 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu.

EUROLEAGUE WOMEN'DA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

  • Fenerbahçe Opet - USK Praha
  • Çimsa ÇBK Mersin - Valencia

ÇİMSA ÇBK Mersin, EuroLeaguede üst üste 3. kez Final Fourda

MAÇTA YAŞANANLAR

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikasını Tango Bourges Basket, 12-9 üstün geçti. Sert savunmasıyla Çimsa ÇBK Mersin'in skor üretmesini engelleyen Fransız ekibi, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı.

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İyi oyununu ikinci periyoda da taşıyan Tango Bourges Basket, 15. dakikayı 27-21 üstünlüğünü sürdürdü. Bu dakikadan sonra Howard, Samuelson ve Johannes'in sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan ÇBK Mersin, çeyreğin bitimine 2 dakika kala 30-27 öne geçti. ÇBK Mersin, soyunma odasına 32-31 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başlarında iki takım da boyalı alanda sert savunma uygularken, 22. dakika Mersin ekibinin 37-33 üstünlüğüyle geçildi. Takımların karşılıklı skor bulduğu çekişmeli mücadelede son çeyreğe de 50-49 Çimsa ÇBK Mersin'in üstünlüğüyle girildi.

Final periyodunun ilk bölümünde yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ÇBK Mersin karşısında üst üste basketler bulan Fransız ekibi, 34. dakikada 56-54 öne geçti. Ancak mücadeleyi bırakmayan ve etkili oyuncuları Carleton, Howard ve Anderson ile tekrar oyuna ağırlığını koyan Çimsa ÇBK Mersin, maçı 66-59 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

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#ÇİMSA ÇBK Mersin#Kadınlar Euroleague#Tango Bourges Basket

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