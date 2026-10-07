Çimsa ÇBK Mersin 71-79 Fenerbahçe Tarfin (FIBA Kadınlar Süper Kupa finali)

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FIBA Kadınlar Süper Kupa final maçında Fenerbahçe Tarfin ile Çimsa ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

Periyotun ilk dakikalarında iki takım da sayı bulmakta zorlanırken Fenerbahçe Meesseman ile bulduğu sayılarla öne geçti. Periyotun ortalarında gaza basan ÇBK Mersin üst üste sayılarla skora dengeyi getirdi. Periyotun sonlarında da üstünlüğünü koruyan Çimsa ÇBK Mersin ilk periyotu 21-19 önde tamamladı.

İkinci periyotun ilk dakikalarında da takımlar sayı bulmakta zorlandı. Periyotun ortalarında gaza basan Fenerbahçe bulduğu sayılarla önce skora dengeyi getirdi ve sonrasında 5 sayı öne geçti. Periyotun sonlarında da üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler devre arasına 38-32 önde girdi.

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Devre arasından etkili dönen Fenerbahçe bulduğu sayılarla farkı açtı. Periyotun ortalarında da üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler farkı 14'e kadar yükseltti. Periyotun sonlarında Çimsa ÇBK Mersin farkı biraz kapatsa da Fenerbahçe son periyota 59-48 önde girdi.

Son periyota da etkili giren sarı-lacivertliler bulduğu sayılarla farkı 17'ye kadar yükseltti. Periyotun ortalarında da üstünlüğünü vermeyen Fenerbahçe farkı iyice arttırdı. Periyotun sonunda da hata yapmayan sarı-lacivertliler mücadeleden 79-71'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe FIBA Kadınlar Süper Kupa'sını 3. kez müzesine götürmüş oldu.