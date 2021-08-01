Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı KPSS 2021 sınavında soruldu - Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?

Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı altın madalya kazanarak tüm Türkiye’yi gururlandırdı. Performansıyla şampiyonluğu sonuna kadar hak eden Onbaşı’na sosyal medyada ünlü, ünsüz pek çok kişi tebrik paylaşımlarında bulundu. Peki ülkemizi gururlandıran Ayşe Begüm Onbaşı'nın öyküsü…

Ayşe Begüm Onbaşı, 2001 Akhisar doğumlu.11 yaşından beri milli formaya sahip olan Ayşe Begüm Onbaşı Red Bull atletidir. 3 yaşında spor ile tanışan Ayşe Begüm Onbaşı, küçük yaşta Akhisar’da bale eğitimi alan başarılı sporcu, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte, hocasının ailesini yönlendirmesi sayesinde jimnastiğe yöneldi.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI BAŞARILARI

Küçük yaşta bale ve jimnastik ile tanışan Ayşe Begüm Onbaşı, 2019 yılı itibarıyla Akhisar Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.

Profesyonel spor yaşamına 7 yaşında başladı. Başlangıçta grup etkinliklerinde yarıştı. 8-9 ve 10-12 yaş kategorilerinde başarılı oldu.

2011-2012'de milli takıma kabul edildi ve Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Bulgaristan'daki uluslararası yarışmalara katıldı. Daha sonra bireysel etkinlikte yarışmaya başladı.

2019 yılı sonuna kadar spor çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyespor Spor Kulübü bünyesinde sürdürdü.

Güney Kore'de Haziran 2016'da düzenlenen 14. Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

Onbaşı, Ocak 2020 tarihinden itibaren Akhisar Belediyespor'a katılmış ve spor çalışmalarını burada sürdürmektedir.

Meksika'da düzenlenen 2015 Dünya Şampiyonası'nda performansı sırasında düşmesine rağmen bronz madalya kazandı.

Güney Kore, Incheon'da düzenlenen 2016 Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda, Genç Kadınlar Bireysel kategorisinde altın madalya kazandı.

Dünya şampiyonaları öncesinde gençler için aynı yerde düzenlenen 7. Dünya Yaş Grubu Müsabakalarında takım arkadaşları Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin ile birlikte Trio etkinliğinde gümüş madalya kazandı.

Onbaşı, İspanya Guadalajara'daki 2. Akdeniz Şampiyonası 2017'den ve Portekiz Cantanhede'deki 7. Uluslararası Açık Müsabaka 2017'den toplam üç altın madalya ile döndü.

İtalya, Ancona'da düzenlenen 2017 Aerobik Jimnastik Avrupa Şampiyonasında Genç Kadınlar Bireysel etkinliğinde bir altın madalya daha yakaladı. Fas Marakeş'teki 2018 Gymnasiade'de gümüş madalya kazandı. Portekiz Guimarães'da düzenlenen 2018 Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonasında Genç Kadınlar Bireysel etkinliğinde bronz madalya kazandı.

Temmuz 2016 itibarıyla "Madalya Canavarı" lakaplı Onbaşı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 35 altın madalya da dahil olmak üzere 60'tan fazla madalya kazandı.

Ve son olarak Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda muhteşem performansıyla altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, 19 yaşında sayısız başarılarına bir yenisini daha ekledi.