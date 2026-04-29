Çılgın rakam! Beşiktaş'a transferde 65 milyon Euro

Sezon başında Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’dan 30 milyon Euro karşılığında transfer edilen Orkun Kökçü, kısa sürede gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin radarına girdi.

Daha önce gelen haberlere göre İngiliz devi Manchester United’ın, Milli futbolcuyu istediği öne sürülmüştü.

ASTRONOMİK RAKAM BEKLENTİSİ

Ancak Kara Kartal, astronomik bir rakam gelmediği sürece satışa sıcak bakmayı düşünmüyor.

Bu doğrultuda İngiliz basınında çıkan ilk haberlerde 60 milyon Euro’yu gözden çıkaran Kırmızı Şeytanlar’ın, bu teklifi 65 milyon Euro seviyelerine kadar çıkarabileceği bildirildi. Fakat Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcuyu kolay kolay elinden çıkarmayı düşünmüyor.

Gözden Kaçmasın Gedson Fernandes için 2 Türk karşı karşıya! Temaslar başladı Haberi görüntüle

GÖZLER DÜNYA KUPASINDA

Beşiktaş Yönetimi, Orkun’un artan performansı sonrasında Dünya Kupası’nda göstereceği performansla birlikte değerinin katlanacağı görüşünde.

KARAR ZAMANI

Yani Siyah-Beyazlılar, söz konusu organizasyonun ardından Orkun için gelecek teklifleri dinleyecek. Yıldız orta saha oyuncusunun da kariyerinde nasıl bir planlama çizeceği konusunda yönetimle birlikte bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.