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Haber Giriş: 10.06.2020 - 13:55,Son Güncelleme:

Çılgın proje açıklandı! Son karar verildi...

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Çılgın proje açıklandı! Son karar verildi...
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UFC Başkanı Dana White, merakla beklenen çılgın projeyi açıkladı. Dövüşler, Abu Dabi'nin Yas Adası'nda yapılacak.

Dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu UFC için çılgın bir proje düşündüğünü açıklayan UFC Başkanı Dana White, detayları resmen açıkladı.

White, dövüşlerin Birleşik Arap Emirlikleri’nin Başkenti Abu Dabi’deki Yas Adası’nda düzenleneceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dana White, dev projenin 11-15-18 ve 25 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yas Adası'nda Formula 1 yarışları da düzenleniyor. Ada'da birçok restorant ve kafe bulunuyor.

 

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