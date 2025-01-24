Çılgın Ninja’da 5.000 katı kazanç! 50 TL’ye tam 250.000 TL…

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İlandır.

24 farklı Şans Oyunu’nun yer aldığı Misli’de son olarak Çılgın Ninja, Muhteşem Atlantis, Kazanç Kulesi ve Süper Yazı Tura oyunları üyelerin beğenisine sunulmuştu. Ayrıca Misli’de Zeplin, Tombala, Oyna Kazan ve Süper Çarkıfelek gibi oyunlar da fazlasıyla ilgi görüyor. Sadece Şans Oyunları’nda değil Sanal Bahis’te farklı birçok oyuna yer veren Misli’de “Pro Lig Serbest Vuruş” ve “Serbest Vuruş Pro” gibi gerçek görüntülü oyunlar da bulunuyor.

Bir Misli üyesi yeni çıkan ve oldukça beğenilen Çılgın Ninja oyununda 50 TL’lik bir oyun oynadı. Platforma atılan tatlıları keserek kazanç sağlanan oyununda 5000 katına kadar kazanç sağlamak mümkün. Misli üyesi de oynadığı oyunda tam olarak bunu başardı ve 5000 katı kazanç elde ederek 50 TL’ye 250.000 TL kazandı.

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Oyunda tatlılar kesildikçe çıkan çarpanlar ile kazanç artarken; oyun ile ilgili önemli bir nokta ise “0x” çarpanının bulunmamasıdır. “0x” çarpanı dışındaki tüm çarpanlar kazancı artırmaya devam etmektedir.

Siz de Misli’ye üye olarak Çılgın Ninja başta olmak üzere pek çok Şans Oyunu’nun heyecanını yaşayabiliriz.

Serbest Vuruş Pro Türkiye de kazandırdı

Sanal Bahis’te üyelerine gerçek görüntülü oyunlar sunarak oyun deneyimini daha da keyifli hale getiren Misli’de bir üye, Serbest Vuruş Pro Türkiye oyununda bir maça yaptığı skor tahminiyle tam 335 katı kazandı. Üye, 449 TL’lik kuponuyla 150.467 TL’nin sahibi oldu.

Misli’den yeni üyelere 150 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 150 TL kazanma şansını yakalayın. Şans Oyunları’nın ve Sanal Bahis’in heyecanını doyasına yaşayın!