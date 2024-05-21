Çılgın geri dönüşte Juventus'u Kenan Yıldız kurtardı! Maçta 6 gol

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Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 3-0 geriye düştükleri maçta takımının son golünü atarak 1 puanı kazandırdı.

Serie A'nın 37. haftasında Juventus, Bologna'ya konuk oldu. Ev sahibi erken dakikalarda Riccardo Calafiori ve Santiago Castro'un golleriyle 2-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken Bologna, 53. dakikada Calafiori ile bir gol daha buldu. Karşılaşmanın 2. yarısında ataklarını sıklaştıran Juventus 76. dakikada Federico Chiesa'nın kaydettiği golle farkı 2'ye indirdi. 83. dakikada Arkadiusz Milik'in serbest vuruştan attığı golle siyah-beyazlılar skoru 3-2'ye getirdi.

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KENAN'DAN İKİNCİ GOL

Müsabakada 1 dakika sonra sahneye Kenan Yıldız çıktı. Rakibin savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza yayına ilerleyen Kenan, sert şutunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bu golle maçta eşitlik sağlanırken, karşılaşma da 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Milli futbolcu bu sezon ligdeki 2. golüne ulaştı.

SON HAFTAY AYNI PUANLA GİRDİLER

Sahadan birer puanla ayrılan iki takım son haftaya 68 puanda girdi. Juventus, son hafta Monza'yı konuk edecek. Bologna ise deplasmanda Genoa ile karşılaşacak.