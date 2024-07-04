Ã‡Ä±lgÄ±n gecenin Ã§Ä±lgÄ±n TÃ¼rkleri

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Avusturya karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan tarihi baÅŸarÄ±da Merih ve Mert'le birlikte birÃ§ok kahraman sahne aldÄ±.

MERT'TEN Ä°LAHÄ° KURTARIÅž

MERT GÃœNOK: Azeri spikerin dediÄŸi gibi â€˜ilahi bir kurtarÄ±ÅŸlaâ€™ TÃ¼rkiyeâ€™yi son 8â€™e taÅŸÄ±yan en Ã¶nemli anÄ±n kahramanÄ±ydÄ±. Baumgartnerâ€™in kafasÄ±ndaki refleksi turnuvanÄ±n en iyi kurtarÄ±ÅŸÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

SAKATLIKTAN Ã‡IKAN MUCÄ°ZE

MERÄ°H DEMÄ°RAL: Savunmadaki sakatlÄ±klar olmasa onu 11â€™de gÃ¶rmemiz belki mÃ¼mkÃ¼n olmayacaktÄ±. Ama o bu ÅŸansÄ± iyi deÄŸerlendirmekle kalmadÄ± attÄ±ÄŸÄ± 2 golle bizi Ã§eyrek finale taÅŸÄ±dÄ±.

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ARDA'NIN SÄ°HRÄ° SÃœRÃœYOR

ARDA GÃœLER: Sihirli sol ayaÄŸÄ± ve hipnotize eden geÃ§iÅŸleriyle TÃ¼rkiyeâ€™ye hayaller kurdurmaya devam ediyor. GÃ¼rcistanâ€™a attÄ±ÄŸÄ± unutulmaz golÃ¼ Avusturya maÃ§Ä±nda istatistikler 1 asist dese de bana gÃ¶re 2 asistle sÃ¼sleyerek turnuvanÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan olma yolunda emin adÄ±mlar atmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

ROKET ADAM FERDÄ° KADIOÄžLU

FERDÄ° KADIOÄžLU: Onun iÃ§in ne sÃ¶ylesek az. Karakteriyle, sahadaki duruÅŸu ve enerjisiyle bambaÅŸka bir profil. 90 dakikada ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 33.4 km/hÄ±za son dakikada eklediÄŸi depar bile onun oyuna kattÄ±ÄŸÄ± deÄŸerin ne kadar farklÄ± olduÄŸunun bir yansÄ±masÄ±ydÄ±.

BARIÅž ALPER YILMAZ, YILMADAN KOÅžTU

BARIÅž ALPER YILMAZ: Bitmek tÃ¼kenmek bilmeyen bir enerjiye sahip. Ferdi ile birlikte turnuvada en Ã§ok koÅŸan ikinci futbolcu. Avusturya maÃ§Ä±nda yaptÄ±ÄŸÄ± top kayÄ±plarÄ±na raÄŸmen Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ± enerjisiyle ayakta kaldÄ±.

ORTA SAHADA Ä°SMAÄ°L Ä°LE 'YÃœKSEK' KALÄ°TE

Ä°SMAÄ°L YÃœKSEK: Oyundan Ã§Ä±kana kadar orta sahanÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼ Ã§ekti. Ã‡ok Ã§abaladÄ± Ã§ok yoruldu. Rakip orta sahayÄ± Ã§ok yÄ±prattÄ±. Onun sahada olduÄŸu anlar gÃ¼venli ellerde olduÄŸumuzu her zaman hissettiriyor.

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KAPTAN VARSA SORUN YOK

KAAN AYHAN: Kaptan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta verilen her gÃ¶revi eksiksiz yerine getirirken en ufak tereddÃ¼t gÃ¶stermedi. En kritik mÃ¼dahalelerde onun imzasÄ± vardÄ±. Sadece 90 dakika boyunca %91 pas isabetiyle oynadÄ±. Sessiz, sakin ve gerÃ§ek bir joker.

ORKUN KÃ–KÃ‡Ãœ MUHTEÅžEMDÄ°

ORKUN KÃ–KÃ‡Ãœ: Sahada basmadÄ±k yer bÄ±rakmadÄ±. Ã–zellikle Hakan Ã‡alhanoÄŸluâ€™nun yokluÄŸunda daha fazla inisiyatif alarak turnuvanÄ±n en iyi maÃ§larÄ±ndan birini Ã§Ä±kardÄ±.

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