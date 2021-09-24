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Cihat Arslan: "Topun canı yok diyoruz ama istediği yere giriyor"

#Cihat Arslan#Kasımpaşa#Süper Lig
Cihat Arslan: Topun canı yok diyoruz ama istediği yere giriyor

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Cihat Arslan, oyunun ve mücadelenin karşılığını alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

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Cihat Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için üzüntülü bir akşam olduğunu belirtti.

Özellikle maçın ikinci yarısında girdikleri pozisyonların ve oynadıkları futbolun karşılığını alamadıklarını ifade eden Arslan, "Rakip öne geçti. Bizim hatamız. Kötü gol yedik. Taçtan gol yedik. Bu bizim için sorgulanması gereken bir durum. Sonradan oyunun sonucunu değiştirmek için çok çaba sarf etti oyuncularım. O yüzden onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ellerine geçen pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"(Topun canı yok) diyoruz ama bazen istediği yere giriyor, bazen de girmiyor. Bu akşam öyle bir akşam yaşadık. 1-0'dan sonra 5-6 çok net pozisyon var. Halis, Yusuf, Umut ve Tarkan'la, kaçırdık. Herkesle kaçırdık. Ondan sonra da kırılma yaşıyorsunuz. Sonra kötü bir golle daha mağlup olduk. Üzüntülüyüm. Çabamızın karşılığını oyunun karşılığını alamadığımız için ama bu oyun direnci, inanç bizi mutlu etti."

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#Cihat Arslan#Kasımpaşa#Süper Lig