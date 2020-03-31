Cihat Arslan: "Şu anda insan sağlığı en önemlisi. Futbol birinci önceliğimiz değil..."

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Lig Radyo Ajans Futbol Programında, Yetkin Etkin’in sorularını yanıtladı.

Manisa Futbol Kulübü’ne geliş sürecini anlatan ve çok doğru bir yapılanmanın içerisinde bulunduğunu söyleyen Cihat Arslan, “Manisa Futbol Kulübü büyük hedefleri olan bir kulüp. Başarmak istediği ve gelmek istediği nokta çok üst düzeyde. Örnek vermek gerekirse Türkiye’de bence bu örneği vermek gerekiyor Manisa FK için. Takımın hedefleri ve vizyonu beni heyecanlanırdı. Bir hafta müsaade istedik. O arada kulübün içini, dışını ve yapılabilecekleri biraz görmek istedim. Bir hafta sonra gittiğimde yine başkanla oturduk ve anlaşma sağladık” diye konuştu.

“Artı değerleri daha yüksek olan bir takımız”

Manisa Futbol Kulübü’nün artı değerlerinin çok daha yüksek olan bir takım olduğunu dile getiren Arslan, “Çok tecrübeli bir takımız. Tecrübesinin yanı sıra çok oynamayı seven işte çok pozisyon üretmeye çalışan ve öne doğru çok pozitif anlamda çok doğru işler yapmaya çalışan bir takım. Attığımız gollerden de bu ortada zaten. 15 gol fazla gol atmışız ama sıkıntı bu kadar üretmeye çalışırken, savunma refleksi biraz düşük bir takımız. Devamlı üretmeyi düşünürken, rakibi de pozisyon verip de gol sayısı fazlalaşan bir takım. İkinci etkende bozuk sahalarda ve kış şartlarında biraz zorlandık. İyi sahalarda çok pas yapmaya yönelik ve yardımlaşmayı çok öne yapabilen bir takımız. Takımımızın yaş ortalaması 29 ve bu biraz handikap olarak görünebilir. Ama bu aynı zamanda elinde çok büyük tecrübeyi de getirir. Yani artısı ve eksisine vurduğunuz zaman artı değerleri de çok yüksek bir takım. Farklı bir sistem getiriyorsunuz, farklı bir şeyler istiyorsunuz. Biraz daha üstten gelince biraz daha profesyonellik istiyorsunuz. Burada birbirinizi tanırken bazı zaman kayıpları ve puan kayıpları da gerçekleşebiliyor. Ama takımın gücüne bakarsanız üretme anlamında biz play-off’un çok önemli bir takımı halindeyiz. Şu anda bir üst lig de oynayacak kaliteli bir takıma sahibiz. Ama bu savunmaya geçiş refleksimizi biraz daha arttırmamız gerekiyor. Biz biraz fazla gol yemenin sıkıntılarını yaşadık” ifadelerini kullandı.

“Şu anda futbol birinci önceliğimiz değil”

Şu anda futbolun birinci önceliğin olmadığını söyleyerek sözlerine son noktayı koyan Arslan, “İnsan sağlığı en önemlisi. Ligler gelir, sezonlar biter. Futbol birinci önceliğimiz değil maalesef. İnsanların sağlığı, toplumların sağlığı hem psikolojik olarak hem diğer anlamda bütün sağlık bu birinci öncelik. Tabii ki uygun zamanda sezonun tescillenmesi için oynanması gerekiyor. Şu anki durumda evet biz tescil edelim. Herkes bu durumda kabul etsin. Bunun ben olabileceğini pek düşünmüyorum. Mayıs sonu Haziran başı inşallah daha büyük bir felaketler ve sıkıntılar yaşanmadan bir düzelme olursa tabii ki oynamak en büyük arzumuz. Ama tabii ki bu arada şöyle de bir şey var. Yani sokağa çıkma yasağı olur. Ertesi gün bitirdik dersin. Herkes otobüsüne biner, arabasına biner. Sokağa çıkıp yürüyebilir. Ama futbol takımları fiziksel olarak hazırlanacağı için daha öncesinden bu takvim ve programın ortaya dökülmesi lazım, antrenmanların başlaması lazım. O yüzden de zor kararlar Federasyonumuzu bekliyor. Ben çok doğru bir kulüpte çok doğru bir yapılanmayla çalıştığımı biliyorum ve daha da güzel olacağına inanıyorum. Bu sezon ligler tamamlanabilirse, bir üst lige de çıkacağımıza inancımız tam. Bütün insanlığa, ülkemize sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.





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