Cihat Arslan: "Ringi asla terk etmeyiz..."

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Takımın başında çıktığı ilk maç olan Adana Demirspor karşısından 3 puanla ayrılan Teknik Direktör Cihat Arslan, gelecekten umutlu olduğunu belirterek ligde kalma adına ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi.

Antrenmanlara önem verdiklerini belirten Arslan, “Bir hocanın namusu antrenmandır. Biz antrenmanları yapmaya gayret edeceğiz, kulübü temsil etmeye çalışacağız. Kendi değerlerimizi futbol adına koruyarak mücadeleye gideceğiz” dedi.

Ligdeki puan tablosunun şu an kendilerine neyi göstereceğini bilmediklerini de ifade eden Arslan, “İşin gerçeği atılımda geride kaldık. Tamam 3 puan geldi ama rakipler de kazandı, biz işimize sonuna kadar devam edeceğiz. Biz bütün inancımızla idmanlarımıza devam edeceğiz. Malatyaspor için bunu yapmak zorundayız. Hırslıyız, azimliyiz bunu da takıma yansıtmaya çalışıyoruz ve yine kazanmak istiyoruz. Ama bundan sonra bize neyi gerektirir ligin gidişatı bize neyi düşündürür, seneyi yapılandırmayı mı onu başarırız, bu ligde kalmayı mı onu başarırız. Her türlü başarı için buradayız. Takımımız için buradayız, Allah yardımcımız olsun” ifadelerine yer verdi.

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Yeni Malatyaspor camiasının çok büyük bir camia olduğunu ve Malatya’nın da futbol adına geçmişi olan bir şehir olduğunu dile getiren Arslan, “Bizim dönemimizde Feyzullah abinin, Oktayların, Ünalların, Bünyaminlerin Malatya’sı vardı. Biz deplasmana gelirdik gözümüzde muhteşem bir takım vardı sonra düştü ayağa kalktı yine Avrupa gördü, tabi biz de bu sorumlulukla hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

Takıma geldiği günden itibaren futbolculara örnek olmaya çalıştığını da anlatan Cihat Arslan, ilk olarak idmana kendisinin çıktığını ve tüm hazırlıkları tamamlayarak sonrasında antrenmanlara başladıklarını söyledi. Kendisindeki enerjiyi bu şekilde futbolculara da aktarmak istediğini dile getiren Arslan, “Değişimi insan kendinde başlatabilir. Biz kimseyi değiştiremeyiz, onlar değişmek isterse hep beraber değişiriz, hep beraber gelişiriz. Bunu burada oturtmaya çalışıyoruz” dedi.

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Yeni Malatyaspor’a geldiğinde üzgün ve morali bozuk bir takımı gördüğünü de ifade eden deneyimli teknik adam, “Takımın yeteneği vardı ama mağlubiyetlere alışmıştı, tabi bunu değiştirmek onların çabası ile olur. Sonrasında futbolcuların azimlerini gördükten sonra tabi ki hevesleniyorum. Örneğin Tetteh antrenmanlara bile çıkamıyordu ama son maçta çıkıp 20 dakika oynadı” şeklinde konuştu.

Bu hafta karşılaşacakları Altay maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Arslan, “Altay’a saygı duyuyorum, yetenekliler ama eksikleri var. Biz de yetenekli takımız ama eksiklerimiz var. Bazı bölgelerde yerli oyuncu eksiğimiz olduğu zaman alternatiflere bakıyoruz. Ama eksiklere hiçbir zaman sığınmamalıyız, elimizde kim varsa onla savaşırız. Sonucunda kazanırız ya da kaybederiz. Ama ringi asla terk etmeyiz” diye konuştu.

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