Cihat Arslan: "Elimizdeki oyuncular bu yıl bu ligi bitirecek kalitede..."

Kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arslan, ligde Eskişehirspor ve Yılport Samsunspor ile yaptıkları maçlarda şanssız goller yediklerini söyledi.

Arslan, bireysel hatalardan ziyade oyuncularının yeterince antrenman yapamamasından dolayı bu maçlarda puan kaybettiklerini dile getirdi.

Futbolcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hazırlanamadığını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Bu hafta karşılaşacağımız Ankara Keçiörengücü, bu ligin önemli ekiplerinden biri. Geçen seneden beri gösterdiği bir istikrar ve şablon var. Bu lig için en önemli takımların başında geliyor. Zor bir karşılaşma. Maç suni çimde oynanacak ama bizim daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İçimde müthiş bir enerji ve başarma isteği var. Biz bunu takıma yansıtacağız. Beraber çalıştıkça daha güzel gönler göreceğiz."

- "Elimizdeki oyuncular bu yıl bu ligi bitirecek kalitede"



Cihat Arslan, ara transfer döneminde kadroya oyuncu dahil etmek yerine takım içindeki futbolcuları kazanmak istediğini belirtti.

Altyapıdaki yetenekli oyuncuların kazanılması gerektiğini vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Hissiyatımı söylüyorum. Hiç kimseyi istemiyorum. Hocaların en büyük başarısı içerideki oyuncuları ayağa kaldırmaktır. Dışarıdan getirdiğinizle, taşıma suyla değirmen dönmez. Bizim burada kendi evlatlarımız var. Hiç de

korkmuyorum. Yeter ki o fiziksel ve beraber oyunu yakalasınlar. Biz herkesle savaşırız, herkese de meydan okuruz. Transfer de istemiyorum. Elimizdeki oyuncular bu yıl bu ligi bitirecek kalitede."

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