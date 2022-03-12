Cihat Arslan: "Başkanımız maçın ikinci yarısını oynamamamızı rica etti"

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kulüp başkanı Adil Gevrek’in kendisini devre arasında arayarak maçı bırakmalarını istediğini söyledi. Başkan Gevrek’in hakem kararlarına tepki olarak bu istekte bulunduğunu ifade eden Cihat Arslan, "Kötü bir gol yedik çok hakim değilim meseleye, hakem hata yapmıştır bizim canımız yanmıştır. Başkanımız maçın ikinci yarısını oynamamamızı rica etti. Ben de kendisine, ’Emriniz başımız üstüne ama bu stada bu kadar insan geliyor. Ortada bir görsellik var. Futbola saygımız gereği maçın sahada bitmesi lazım, oynayalım’ dedim. Sağ olsun beni kırmadı" şeklinde konuştu.



"AYAKTA KALMAYA GAYRET EDECEĞİZ"



Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan hakem listesi değişikliğine de değinen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan, "Acaba kurumları yönetenleri mi elden geçirmek lazım, bir şey yapılıyor ama değişmiyorsa sistem sorgulanmalı" diye konuştu. Deneyimli teknik adam, kümede kalma mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "Başımızı öne eğecek durumda değiliz. Kaybettik ama kötü oynayarak kaybetmedik. Ayakta kalmaya gayret edeceğiz. Sadık ve özellikle Buğra’nın olmaması elimizi kolumuzu bağladı. Hamlede sıkıntılarımız oldu, maçı çevirebilirdik ancak fiziksel anlamda düştük. Psikolojik olarak takımı toparladık ama performans olarak hemen yükseltemiyorsunuz. Altay’ı da tebrik ediyorum" dedi.