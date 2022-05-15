Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Cihat Arslan: "Ayakkabı yüzünden tartışma çıktı"

#Malatyaspor#Cihat Arslan#Süper Lig

Spor Toto süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan maç sonu düzenlenen basın toplantısında "Kerem'in ayakkabısı yokmuş, ilk defa duydum. Ayakkabı için tartışma çıktı. Maalesef ona Philip'in ayakkabısını verdiler. Philip 'ben neyle oynayacağım?' dedi. Ayakkabısı olanla olmayanların maçıydı" dedi.

Haberin Devamı

3-0'lık Kayserispor mağlubiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan gençlere yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Çok genç bir takımımız var. Süper Lig'i 19.9 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Kolay bir şey değil. Kayseri seyircisi, kendi çocukları girdiği zaman çok coşkulandı. Biz gençlerimize yatırım yapıyoruz. Çünkü sözleşmesini fesheden, giden oyuncuları var. Bu sayı 12'yi buldu. Genelde gençlerle mücadele ediyoruz. Tecrübelileri de elimizde tutmaya çalışıyoruz. Zor bir süreç. İki tane duran toptan gol yedik. Biz de pozisyona girdik. Kayserispor kazanabilirdi ve kazandı" şeklinde konuştu.

"Kerem'in ayakkabısı yokmuş, ayakkabı için tartışma çıktı"

Maç öncesi takım ısınmaya çıkarken Kerem'in ayakkabısının olmadığını öğrendiğini söyleyen Arslan, ayakkabı için tartışma çıktığını ifade etti. 'Ayakkabısı olanla olmayanların maçıydı' diyen Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Haberin Devamı

"Takım ısınmaya çıkarken Gaston Campi ile Philip Awuku Gameli'yi istedim yanıma, tahtada bir şeyler izleteceğim. O sırada Philip ile Buğra'nın arasında bir gerginlik oldu. 'Ne oluyor' dedim. 'Hocam, Kerem'in ayakkabısı yok' dediler. Kerem'in ayakkabısı yokmuş, ilk defa duydum. Ayakkabı için tartışma çıktı. Maalesef ona Philip'in ayakkabısını verdiler. Philip 'ben neyle oynayacağım?' dedi. Ayakkabısı olanla olmayanların maçıydı. Sonra diyorlar ki 'genç kazan' günün özeti buydu."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatyaspor#Cihat Arslan#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske
Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske
Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık