Cihan Kamer'den forvet transferi ve Oosterwolde sakatlığı açıklaması

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Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'a karşı alınan 2-0'lık galibiyet sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Kamer'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"Greenwood daha 15 gün önce katıldı aramıza. Ake de keza aynı şekilde. Dolayısıyla tam anlamıyla bir takım hâline gelmek, yeni sistemi ve baskılı oyunu oturtmak zaman alıyor. Bütün oyuncularımızın istenilen performansı yakalaması da zaman alıyor. Ama görüyoruz ki biz, Fenerbahçe olarak güzel futbol oynuyoruz. Taraftarımızın arzu ettiği baskılı futbolu sahaya yansıtıyoruz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir takım izleyeceğiz."

FORVET TRANSFERİ

"İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle birlikte o dönemde aramıza bir santrforumuz daha katılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bunlar da tamamlandığında, santrforsuz alınan bu sonuç bizim için gurur verici. Yarın santrforlarımız da devreye girerse, çok daha farklı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Forvet transferi de play-off'a yetişecek."

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OOSTERWOLDE'NİN SAKATLIĞI

"Henüz tam bilgi gelmedi ama Jayden Oosterwolde'nin maalesef en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor."