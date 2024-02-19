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CIES yayınladı! Listede Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sebastian Szymanski ve Tete var... İşte 25 yaş altı futbolcuların transfer değeri!

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#Süper Lig#Szymanski#Ferdi Kadıoğlu
CIES yayınladı Listede Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sebastian Szymanski ve Tete var... İşte 25 yaş altı futbolcuların transfer değeri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 15:09

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Trendyol Süper Lig'in 25 yaş altı futbolcuların tahmini transfer değerlerini duyurdu. İlk 5 sırayı Fenerbahçe ve Galatasaraylı yıldızlar paylaştı...

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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES), Trendyol Süper Lig'in 25 yaş altı futbolcuların tahmini transfer değerlerini paylaştı.

CIES tarafından yapılan liste şu şekilde: 

1- FERDİ KADIOĞLU ( € 20.9 )

Fenerbahçe formasıyla bu sezon gösterdiği performansıyla taraftarın sevgilisi haline dönüşen genç yıldız Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'ne (CIES) göre Süper Lig'in 25 yaş altı tahmini transfer bedeli en yüksek futbolcusu oldu.

CIES yayınladı Listede Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sebastian Szymanski ve Tete var... İşte 25 yaş altı futbolcuların transfer değeri

 

2- SEBASTİAN SZYMANSKİ ( € 20.8 )

Yaz transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Bu sezon sarı - laciverli ekiple 39 resmi maçta gösterdiği 12 gol - 13 asistlik performansla taraftarın kalbinde yer edindi. CIES'e göre listeye 2.sıradan adını yazdırdı.

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CIES yayınladı Listede Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sebastian Szymanski ve Tete var... İşte 25 yaş altı futbolcuların transfer değeri

3- TETE MARTINS ( € 16.7 )

Sezon başında beklentilerin altında kalan ancak son dönemdeki yükselen performansıyla alkışları toplayan Brezilyalı futbolcu, bu sezon görev aldığı 33 karşılaşmanın 17'sinde ilk 11'de başladı ve 3 gol ile 4 asist üretti. CIES'e göre listeye 3. sıradan adını yazdırdı.

CIES yayınladı Listede Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sebastian Szymanski ve Tete var... İşte 25 yaş altı futbolcuların transfer değeri

4- BARIŞ ALPER YILMAZ ( € 16.5 )

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasını 40 resmi maçta terleten Yılmaz, 4 gol - 6 asistlik bir oyun sergileyerek taraftarlının göz bebeği olmuş durumda. Genç futbolcunun bu sezon birçok mevkide başarılı bir performansla görev alması da dikkatleri üzerine çekti.

CIES yayınladı Listede Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sebastian Szymanski ve Tete var... İşte 25 yaş altı futbolcuların transfer değeri

5- İSMAİL YÜKSEK ( € 13.8 )

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla orta sahada 2713 dakika forma şansı bulan yüksek, 36 karşılaşmada 1 gol - 5 asist üretti ve dikkatleri üzerine çekti. CIES'e göre listede kendine 5. sıradan yer buldu.

CIES yayınladı Listede Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sebastian Szymanski ve Tete var... İşte 25 yaş altı futbolcuların transfer değeri

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#Süper Lig#Szymanski#Ferdi Kadıoğlu

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