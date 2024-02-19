CIES yayınladı! Listede Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sebastian Szymanski ve Tete var... İşte 25 yaş altı futbolcuların transfer değeri!

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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES), Trendyol Süper Lig'in 25 yaş altı futbolcuların tahmini transfer değerlerini paylaştı.

CIES tarafından yapılan liste şu şekilde:

1- FERDİ KADIOĞLU ( € 20.9 )

Fenerbahçe formasıyla bu sezon gösterdiği performansıyla taraftarın sevgilisi haline dönüşen genç yıldız Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'ne (CIES) göre Süper Lig'in 25 yaş altı tahmini transfer bedeli en yüksek futbolcusu oldu.

2- SEBASTİAN SZYMANSKİ ( € 20.8 )

Yaz transfer döneminde Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Bu sezon sarı - laciverli ekiple 39 resmi maçta gösterdiği 12 gol - 13 asistlik performansla taraftarın kalbinde yer edindi. CIES'e göre listeye 2.sıradan adını yazdırdı.

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3- TETE MARTINS ( € 16.7 )

Sezon başında beklentilerin altında kalan ancak son dönemdeki yükselen performansıyla alkışları toplayan Brezilyalı futbolcu, bu sezon görev aldığı 33 karşılaşmanın 17'sinde ilk 11'de başladı ve 3 gol ile 4 asist üretti. CIES'e göre listeye 3. sıradan adını yazdırdı.





4- BARIŞ ALPER YILMAZ ( € 16.5 )

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasını 40 resmi maçta terleten Yılmaz, 4 gol - 6 asistlik bir oyun sergileyerek taraftarlının göz bebeği olmuş durumda. Genç futbolcunun bu sezon birçok mevkide başarılı bir performansla görev alması da dikkatleri üzerine çekti.





5- İSMAİL YÜKSEK ( € 13.8 )

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla orta sahada 2713 dakika forma şansı bulan yüksek, 36 karşılaşmada 1 gol - 5 asist üretti ve dikkatleri üzerine çekti. CIES'e göre listede kendine 5. sıradan yer buldu.



