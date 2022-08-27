Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Cicaldau, Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni durağı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Cicaldau
Cicaldau, Galatasaraydan ayrılıyor Yeni durağı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 14:02

Galatasaray Cicaldau'yu 1 yıllığına El İttihat Kalba'ya kiraladı. Rumen futbolcu bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı ve Dubai'ye uçtu. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Haberin Devamı

Galatasaray Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor 'la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımda sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau sabah gerçekleştirilen idmana katılmadı ve Trabzonspor maçı kadrosunda yer almıyor.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusunu satınalma opsiyonuyla 1 yıllığına El İttihat Kalba'ya kiraladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Bu arada Cicaldau'nun transfer için Dubai'ye gittiği belirtildi.

Okan Buruk bu sezon 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna sadece Ümraniyespor maçında süre vermişti. Cicaldau 1-0 kazanılan maçta son 6 dakika süre alabilmişti.

Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cicaldau geçen sezon başında Romanya ekibi Universitatea-Craiova takımından 6.5 milyon Euro'ya satın alınmıştı.

Haberin Devamı

5 gol atıp, 4 asist yapmıştı

Hagi'nin futbol akademisinde yetişen ve Romanya Milli Takım forması da giyen merkez orta saha bu geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giymiş 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda Dries Mertensin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktıGalatasaray'da Dries Mertens'in sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Cicaldau

BAKMADAN GEÇME!

34 yıllık cinayette son perde Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

34 yıllık cinayette son perde! Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

#Anna Kane
Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı

BAKMADAN GEÇME!

34 yıllık cinayette son perde Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

34 yıllık cinayette son perde! Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

#Anna Kane
Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı