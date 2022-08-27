Cicaldau, Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni durağı belli oldu

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Galatasaray Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor 'la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımda sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau sabah gerçekleştirilen idmana katılmadı ve Trabzonspor maçı kadrosunda yer almıyor.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusunu satınalma opsiyonuyla 1 yıllığına El İttihat Kalba'ya kiraladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Bu arada Cicaldau'nun transfer için Dubai'ye gittiği belirtildi.

Okan Buruk bu sezon 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna sadece Ümraniyespor maçında süre vermişti. Cicaldau 1-0 kazanılan maçta son 6 dakika süre alabilmişti.

Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cicaldau geçen sezon başında Romanya ekibi Universitatea-Craiova takımından 6.5 milyon Euro'ya satın alınmıştı.

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5 gol atıp, 4 asist yapmıştı

Hagi'nin futbol akademisinde yetişen ve Romanya Milli Takım forması da giyen merkez orta saha bu geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giymiş 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.