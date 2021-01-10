Christophe Galtier'in Lille itirafı! Burak Yılmaz...

Fransa Ligi'nde Lille, deplasmanda Nimes'i Burak Yılmaz'ın attığı golle yenerken yüksek formunu sürdürdü. Ligue 1'da lider Lyon'un 1 puan gerisinde bulunan takımda Burak Yılmaz ise attığı gollerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Lille'in en golcü ismi olan Burak Yılmaz, Nimes'e attığı golle ligdeki gol sayısını da 9'a çıkartmış oldu. Milli futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük liginde de 35 yaşından sonra en fazla gol atan futbolcular listesinde Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'in ardından 3. sırada bulunuyor.

''BAŞARIYA AÇ, ÇOK İSTEKLİ BİR GRUP VAR''

Fransız ekibinin teknik direktörü Christophe Galtier ise maç sonu takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Galtier, ''Bu kadar puan toplamayı ve ligde buralarda olmayı ben de beklemiyordum. Futbolcularımdan çok yüksek verim alıyorum. Bireysel performansların dışında takım olmamız çok önemli. Başarıya giden yol buradan geçiyor. Ortalamamızın üstünde puan topladık. Çalışmamız ve yatırımlarımızın karşılığını alıyoruz. Avrupa'da da yolumuza devam ediyoruz. Başarıya aç, çok istekli bir oyuncu grubum var.'' sözlerini kullandı.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...