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GeriFutbol Christophe Galtier, Burak Yılmaz'ın Nice'e transfer etmek istiyor
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Futbol
Haber Giriş: 02.08.2021 - 20:08 | Son Güncelleme:

Christophe Galtier, Burak Yılmaz'ın Nice'e transfer etmek istiyor

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Fransa Ligue 1'de Lille'i şampiyon yaptıktan sonra Nice'in başına geçen teknik direktör Christophe Galtier, eski öğrencisi Burak Yılmaz'ın takımında yer almasını ısrarla istiyor.

Geçtiğimiz sezon, Türk oyuncular Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı ile birlikte Lille takımında şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'la ilgili yeni gelişmeler oldu.

Lille şampiyon yapan Christophe Galtier, Nice'in yeni teknik direktörü oldu ve Burak Yılmaz'ı ısrarla kadrosunda görmek istiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Nice ilk temasta, Lille'in transfer bedeliyle ilgili beklentisini sordu. Lille kulübü bu konuyla ilgili tecrübeli oyuncunun temsilcilerini bilgilendirdi.

Kulüpler anlaşırsa Burak'la görüşülecek

Kulüpler düzeyinde anlaşma sağlanırsa Burak ile bir görüşme yapılacak. Gelişmeleri takip eden milli futbolcu ortaya çıkabilecek yeni koşullara göre kararını verecek.

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