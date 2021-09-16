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Christoph Daum'un Beşiktaş - Şampiyonlar Ligi iddiası ve en beğendiği futbolcu

#Daum#Beşiktaş#Sergen Yalçın
Christoph Daumun Beşiktaş - Şampiyonlar Ligi iddiası ve en beğendiği futbolcu

Alman teknik adam Christoph Daum, Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'a 2-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi mücadelesini değerlendirdi. Daum, siyah beyazlıların grupta ikinci olabileceğini ifade etti.

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Ülkemizde uzun süre görev alan Alman teknik adam Christoph Daum, Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'a 2-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi mücadelesini değerlendirdi.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Daum'un sözleri şöyle;

"ŞANS GELİNCE KULLANILMALI"

Çok iyi bir maç oynandı, çok iyi paslar atıldı ama devamını getiremediler. Şansı yakalayan Dortmund değerlendirdi. Böyle şans gelince kullanılması şart.

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"BEŞİKTAŞ İKİNCİ OLABİLİR"

Çok organize edilmiş dengeli bir takım Beşiktaş. 19. dakikada gördük bunu, bu grupta ikinciliğe doğru, hattı Süper Lig'de şampiyonluğa gidebileceklerini düşünüyorum.

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"BİRKAÇ HAFTA SONRA DAHA İYİ OLUR"

Paslar konusunda da üstünlükleri var ama Beşiktaş birkaç hafta sonra daha iyi olacaktır. Beşiktaş'ın potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve ileriki maçlarda daha iyi olacaklar. Dortmund'dan da çok fırsat buldular ama değerlendiremediler. Golü yakalama konusunda sorun yaşadılar.

"BEŞİKTAŞ'A BİRAZ ZAMAN LAZIM"

Beşiktaş'ın transferleri iyi, takımın kalitesi arttı. Biraz zaman lazım, en iyi performansa ulaşmaları için beklemeleri lazım.

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"PJANIC ÇOK İYİ OYUNCU"

Pjanic, Barcelona'da oynadı. 75. dakikada fiziksel olarak çökt ama çok iyi bir oyuncu. Pjanic oyunu okuyabilen ve sahayı inceleyebilen biri, topu gole götürebilen biri. İyi transferler olduğunu söyleyebilirim.

"SERGEN YALÇIN, DÜNYA SEVİYESİNDE"
Sergen Yalçın, Bayern Münih'e gidebileceğini söylemişti. Sergen için bu adımı atmak bir sorun olabilir. Bence dünya seviyesine yükselebilir. Teknik olarak dışa dönük olmalı. Sadece sahayı çalışırsan anlayamazsın dedim. Karakter olarak bazen başımı ağrıttı ama bence iyi bir oyuncuydu ve bunu hocalığına da yansıtacaktır.

"KUNTZ ALMANYA'DA İYİ İŞ ÇIKARDI"
Kuntz, Almanya'da çok iyi bir iş çıkardı. Takımlarını iyi motive ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda Almanya en iyi takım değildi ama Kuntz güçlü ve birlikte oynayan bir takım kurdu. Aralarındaki kavgayı durdurdu. Takım ruhu getirdi. Türkiye için de bunu öngörebilirim.

TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR MI?
Her gün bana teklif geliyor, her gün. Türkiye benim ikinci vatanım. Hep kalbimde. Türkiye'de kardeşlerimle buluşmak isterim. Türk futboluna elbette dahil olmak isterim. Hocalık olur, takımlarla olur, televizyonda yorumculuk da olur.

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#Daum#Beşiktaş#Sergen Yalçın