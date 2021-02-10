Christoph Daum'dan Fenerbahçe maçı sonrası manidar paylaşım

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Ligde son olarak Kadıköy'de oynanan derbide Galatasaray'a 1-0 mağlup olan ve zirveyi rakibine kaptıran Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Sarı lacivertli takımı daha önce 2 kez çalıştıran ve 2 şampiyonluk yaşayan Christoph Daum, bu gelişmelerin hemen ardından sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından Türkiye'de çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Daum, "Türkiye benim ikinci vatanımdır." notunu düştü.

Daum'un bu mesajı sosyal medyada "Kendisini Fenerbahçe taraftarına hatırlatıyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.