Christoph Daum'dan Fenerbahçe için ilk açıklama! Almanya'da gündem oldu...

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin kupada Başakşehir, ligde de Göztepe maçlarını kaybetmesinin hemen ardından Christoph Daum, Instagram hesabından İstanbul paylaşımlarında bulunmuştu.

Daum'un bu paylaşımları 'manidar' bulunurken Alman teknik direktörün kendisini Fenerbahçe taraftarlarına hatırlattığı şeklinde yorumlanmıştı. Bir kesim Fenerbahçe taraftarları da bu paylaşımlara ''Fenerbahçe'ye gel'' diyerek tecrübeli teknik direktöre cevap vermişti.

''MESUT ÖZİL'İN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?''

Alman teknik direktörün bu paylaşımları ülkesinde de dikkat çekerken Bild, ''Daum, Mesut Özil'in teknik direktörü mü olacak?'' manşetiyle haberi okuyucularıyla paylaştı.

Bild'e konuşan Daum, ''Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadım'' diyerek sarı lacivertli takım için ilk açıklamayı yaparken iddialara bu sözlerle cevap verdi.

''TÜRKİYE'DE BİR KAHRAMAN GİBİ''

Öte yandan Alman basını, Christoph Daum'un Türkiye'de bir kahraman gibi olduğunu ve Fenerbahçe taraftarlarının onu unutamadığını belirtti.

''EĞER TRABZONSPOR'A YENİLİRSE...''

Alman futbol sitesi One Football ise ''Bu bir inkar değil. Fenerbahçe eğer Trabzonspor'a yenilirse Daum ismi ciddi şekilde masaya yatırılabilir. Daum, 2003-2006 ve 2009-2010 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Eğer tekrar Fenerbahçe'ye giderse Mesut Özil ile birlikte çalışacak.'' sözlerini kullandı.

MESUT ÖZİL İÇİN NE DEMİŞTİ?

Daum, geçtiğimiz günlerde de Mesut Özil hakkında konuşmuş, ''Eğer peformansı iyi olmazsa bel altı çok saldırı görecek. Bunu Almanya milli takımındaki en kötü zamanlarında bile görmemiştir. Orada işler çok farklı ilerliyor.'' yorumunda bulunmuştu.

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