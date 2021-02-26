Christoph Daum'dan bir paylaşım daha! Fenerbahçe...
Bir kesim Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyadan kendisine gelmesi yönünde çağrıda bulunduğu Christoph Daum, Instagram hesabından Türkiye paylaşımları yapmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin kupada ve ligde aldığı mağlubiyetlerin ardından Instagram hesabından İstanbul paylaşımları yapan Christoph Daum'dan dikkat çeken bir gönderme geldi.
Daum'un bu paylaşımları 'manidar' bulunurken Alman teknik direktörün kendisini Fenerbahçe taraftarlarına hatırlattığı şeklinde yorumlanmıştı.
Bazı sarı-lacivertli taraftarlar da paylaşımların altına 'Fenerbahçe'ye gel' şeklinde yanıt vermişti.
DAUM'DAN 'ÇAY ZAMANI' MESAJI
Alman teknik direktör, son olarak sosyal medya hesabından "Çay zamanı" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
DAUM'DAN ALMAN BASININA AÇIKLAMA
Daum'un daha önce yaptığı paylaşımın ardından Bild, ''Daum, Mesut Özil'in teknik direktörü mü olacak?'' manşetiyle haberi okuyucularıyla paylaşmıştı. Alman teknik adam, bu iddialara "Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadım" diyerek yanıt vermişti.
İŞTE DAUM'UN ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARI
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