Christoph Daum'dan bir paylaşım daha! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin kupada ve ligde aldığı mağlubiyetlerin ardından Instagram hesabından İstanbul paylaşımları yapan Christoph Daum'dan dikkat çeken bir gönderme geldi.

Daum'un bu paylaşımları 'manidar' bulunurken Alman teknik direktörün kendisini Fenerbahçe taraftarlarına hatırlattığı şeklinde yorumlanmıştı.

Bazı sarı-lacivertli taraftarlar da paylaşımların altına 'Fenerbahçe'ye gel' şeklinde yanıt vermişti.

DAUM'DAN 'ÇAY ZAMANI' MESAJI

Alman teknik direktör, son olarak sosyal medya hesabından "Çay zamanı" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

DAUM'DAN ALMAN BASININA AÇIKLAMA

Daum'un daha önce yaptığı paylaşımın ardından Bild, ''Daum, Mesut Özil'in teknik direktörü mü olacak?'' manşetiyle haberi okuyucularıyla paylaşmıştı. Alman teknik adam, bu iddialara "Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadım" diyerek yanıt vermişti.

İŞTE DAUM'UN ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARI

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