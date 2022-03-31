Christian Luyindama'nın evine taşlı saldırı

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Suudi Arabistan'ın Taawon takımına kiraladığı Demokratik Kongolu savunmacı Christian Luyindama, Fas maçı sonrası taşlı saldırı şoku yaşadı.
Demokratik Kongo'nun Fas'a 4-1 kaybederek Dünya Kupası'na gitme fırsatını kaçırdığı maçta kritik hatalara sebep olan Luyindama'nın evine taşlı saldırı yapıldı.
Taşlı saldırı düzenlendiği esnada Luyindama'nın eşinin evde yalnız olduğu ve evinin tahrip edildiği belirtildi.
Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024 yılında son bulacak 28 yaşındaki stoper oyuncusu, Taawon takımında kiralık olarak forma giyiyor.