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Futbol
Haber Giriş: 13.06.2021 - 11:49 | Son Güncelleme:

Christian Eriksen'e Heung-Min Son'dan mesaj!

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Christian Eriksen'e Heung-Min Son'dan mesaj!

Heung-Min Son, Güney Kore'nin Dünya Kupası Asya Elemelerinde Lübnan'ı 2-1 mağlup ettiği maçta attığı golü sonrası Tottenham'dan eski takım arkadaşı Christian Eriksen'e armağan etti.

 Lübnan'a penaltı golü atan Son, Eriksen'in Tottenham'da giydiği 23 numaralı formayı elleriyle işaret ederek eski takım arkadaşına golünü armağan etti. Eriksen'in Inter'den takım arkadaşı Lukaku da Belçika formasıyla Rusya'ya attığı gol sonrası saha kenarındaki kameraya doğru koşup 'Chris, seni seviyorum' diye bağırmıştı.

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