Christian Eriksen'e Heung-Min Son'dan mesaj!

Lübnan'a penaltı golü atan Son, Eriksen'in Tottenham'da giydiği 23 numaralı formayı elleriyle işaret ederek eski takım arkadaşına golünü armağan etti. Eriksen'in Inter'den takım arkadaşı Lukaku da Belçika formasıyla Rusya'ya attığı gol sonrası saha kenarındaki kameraya doğru koşup 'Chris, seni seviyorum' diye bağırmıştı.

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