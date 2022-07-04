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Christian Eriksen Manchester United'a imza atıyor

#Transfer#Eriksen#Manchester United
Christian Eriksen Manchester Uniteda imza atıyor

EURO 2020'de oynanan Danimarka - Finlandiya maçında kalp krizi geçiren ve İtalya'daki kurallar sebebiyle Inter'den ayrılmak zorunda kaldıktan sonra geçen sezonun ikinci yarısını Premier Lig ekibi Brentford'da geçiren Christian Eriksen büyük bir transfere imza atıyor.

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EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçında geçirdiği kalp kriziyle tüm dünyaya korku dolu anlar yaşatan Christian Eriksen futbolun en üst seviyesine yeniden çıkıyor.

Geçirdiği kalp krizi sonrası kalbine pil takılan Danimarkalı yıldız, İtalya'daki kurallar sebebiyle Inter'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Yaklaşık 8 ay sonra Brentford formasıyla Premier Lig'de futbola geri dönen Eriksen, sezonu 11 maçta 1 gol ve 4 asistle tamamlamıştı.

Christian Eriksen Manchester Uniteda imza atıyor

MANCHESTER UNITED'A İMZA ATIYOR

Brentford formasıyla sergilediği performansla futbolu yeniden üst seviyede oynayabileceğini kanıtlatan Eriksen, Manchester United'a transfer oluyor.

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Önemli kaynaklardan aynı anda gelen haberlere göre 30 yaşındaki futbolcu, Premier Lig deviyle 3 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı. Bu hafta yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Eriksen United'a resmi imzayı atacak.

Eriksen'in yeni teknik direktör Erik ten Hag ile de görüştüğü ve takımda kilit rol oynayacağı bilgisini aldığı ifade edildi.

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#Transfer#Eriksen#Manchester United

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